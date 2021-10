I consigli per l'8ª giornata: Dzeko da conferma, fiducia a Giroud e Muriel (Di venerdì 15 ottobre 2021) Centrocampisti, trequartisti e attaccanti sono fondamentali in ottica fantacalcio: con il loro estro, infatti, questo tipo di calciatori possono regalare diversi bonus, decisivi per i fantallenatori. ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Centrocampisti, trequartisti e attaccanti sono fondamentali in ottica fantacalcio: con il loro estro, infatti, questo tipo di calciatori possono regalare diversi bonus, decisivi per i fantallenatori. ...

Advertising

_Carabinieri_ : Due uomini avevano bussato a casa di un’anziana spacciandosi per tecnici dell’acqua, ma sono stati scoperti dai… - M5S_Europa : Le linee guida per contenere il caro #bollette sono deludenti. L’aumento del prezzo del #gas avrà gravi ripercussio… - fattoquotidiano : Fisco, Draghi chiede consigli a B. condannato per frode [di @gianlucroselli e @salvini_giacomo] - 666Burzum777 : RT @Poesiaitalia: 98 anni fa nasceva Italo Calvino, uno dei narratori italiani più importanti del secondo 900. Da un frammento d’intervist… - febbricitante : RT @Poesiaitalia: 98 anni fa nasceva Italo Calvino, uno dei narratori italiani più importanti del secondo 900. Da un frammento d’intervist… -