Gran Bretagna, aggredito a coltellate il deputato conservatore David Amess: arrestato un uomo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un deputato conservatore del governo di Boris Johnson, il 69enne David Amess, è stato aggredito oggi e più volte accoltellato da uno sconosciuto mentre si trovava all'interno di una chiesa metodista, durante una riunione con suoi elettori nel proprio collegio, nell'Essex, nel sud dell'Inghilterra. Non è ancora chiaro quali siano le condizioni di salute del membro del Parlamento, mentre le autorità, che hanno arrestato l'uomo, stanno indagando sul movente dell'aggressione. Nel 2016, in un attacco analogo compiuto da un estremista di destra, fu uccisa la deputata laburista Jo Cox. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

