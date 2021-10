Ginnastica, Mondiali 2021: Macchini tra i big alla sbarra, esercizio monstre per un sogno. Bartolini si rilancia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Carlo Macchini si presenta con grandi ambizioni ai Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. L’azzurro è infatti uno dei possibili protagonisti alla sbarra, dove ha già dimostrato tutto il suo talento e dove merita di esser annoverato tra i migliori interpreti a livello internazionale. Il marchigiano vanta infatti delle doti tecniche eccezionali e ha nelle gambe un esercizio infarcito di difficoltà, il cui D Score si è spinto addirittura fino a un roboante 6.6 in occasione di una tappa della World Challenge Cup disputata lo scorso mese. Il 25enne ha un potenziale esorbitante e avrebbe già in bacheca una medaglia d’oro agli Europei, se in primavera non avesse commesse un errore su un elemento di semplice esecuzione per la sua enorme caratura atletica. Il ragazzo delle ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Carlosi presenta con grandi ambizioni aidiartistica. L’azzurro è infatti uno dei possibili protagonisti, dove ha già dimostrato tutto il suo talento e dove merita di esser annoverato tra i migliori interpreti a livello internazionale. Il marchigiano vanta infatti delle doti tecniche eccezionali e ha nelle gambe uninfarcito di difficoltà, il cui D Score si è spinto addirittura fino a un roboante 6.6 in occasione di una tappa della World Challenge Cup disputata lo scorso mese. Il 25enne ha un potenziale esorbitante e avrebbe già in bacheca una medaglia d’oro agli Europei, se in primavera non avesse commesse un errore su un elemento di semplice esecuzione per la sua enorme caratura atletica. Il ragazzo delle ...

Advertising

Coninews : Marco Lodadio a Kitakyushu per i Mondiali di ginnastica artistica in programma dal 18 al 24 ottobre! ?? #ItaliaTeam… - _Sport_Calcio_ : Marco Lodadio a Kitakyushu per i Mondiali di ginnastica artistica in programma dal 18 al 24 ottobre! ?? #ItaliaTeam… - _Sport_Calcio_ : RT @Coninews: Marco Lodadio a Kitakyushu per i Mondiali di ginnastica artistica in programma dal 18 al 24 ottobre! ?? #ItaliaTeam | @Federg… - zazoomblog : Ginnastica Mondiali 2021: la novità dell’attrezzatura TaiShan. Corpo libero da urlo. Le difficoltà di un marchio no… - flamminiog : RT @Coninews: Marco Lodadio a Kitakyushu per i Mondiali di ginnastica artistica in programma dal 18 al 24 ottobre! ?? #ItaliaTeam | @Federg… -