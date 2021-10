Gf Vip 6, Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni nel mirino di due coinquiline: “Iscenano finte polemiche, ad agosto già sapevo cosa avrebbero fatto” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il ‘triangolo’ tra Soleil Sorge, Gianmaria Antinfolfi e Sophie Codegoni è uno degli argomenti centrali degli ultimi giorni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Ma se già i telespettatori hanno qualche dubbio sulla spontaneità di questa dinamica (appena qualche giorno fa gli utenti di Twitter hanno dimostrato che il video di Greta Mastroianni, al fidanzato Gianmaria , è stato girato a casa di Fabrizio Corona, amico anche di Sophie e Soleil) alcune coinquiline dei tre ragazzi all’interno della Casa hanno proprio la certezza che si tratti di un copione che i tre si sarebbero studiati già da fuori. Come riporta Biccy, infatti, questa notte Francesca Cipriani ha rivelato: Si sta avverando quello che sapevo già ... Leggi su isaechia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il ‘triangolo’ traAntinfolfi eè uno degli argomenti centrali degli ultimi giorni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. Ma se già i telespettatori hanno qualche dubbio sulla spontaneità di questa dinamica (appena qualche giorno fa gli utenti di Twitter hanno dimostrato che il video di Greta Mastroianni, al fidanzato, è stato girato a casa di Fabrizio Corona, amico anche di) alcunedei tre ragazzi all’interno della Casa hanno proprio la certezza che si tratti di un copione che i tre si sarebbero studiati già da fuori. Come riporta Biccy, infatti, questa notte Francesca Cipriani ha rivelato: Si sta avverando quello chegià ...

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - gabriel88726660 : RT @Emanuel72607325: SE ALEX, DAVIDE E SOLEIL ENTRAVANO NEL GF VIP 5 ERA GIUSTO. QUI CENTRANO POCO, TROPPO POCO PER UN REALITY DI BASSO LIV… - infoitcultura : ‘Gf Vip’, Alex Belli e Soleil sempre più vicini: interviene la moglie dell’attore - Emanuel72607325 : RT @Emanuel72607325: SE ALEX, DAVIDE E SOLEIL ENTRAVANO NEL GF VIP 5 ERA GIUSTO. QUI CENTRANO POCO, TROPPO POCO PER UN REALITY DI BASSO LIV… - Emanuel72607325 : SE ALEX, DAVIDE E SOLEIL ENTRAVANO NEL GF VIP 5 ERA GIUSTO. QUI CENTRANO POCO, TROPPO POCO PER UN REALITY DI BASSO… -