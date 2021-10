(Di venerdì 15 ottobre 2021)ha fatto chiarezza con i suoi sentimenti e si èto a. L’imprenditore napoletano crede che la relazione connon possa più avere un seguito. Ieri, all’interno della Casa più spiata d’Italia si è confidato con Aldo Montano e ha affermato di averto laperché: “Mentre mi avvicinavo asapevo perfettamente che avrei perso, ma sono andato avanti”, da qui ha capito di non essere più interessato a lei. Io ho chiuso” Lo schermidore ha risposto: “Se pensi che le cose siano chiuse, è bene che tu lo dica. Vedi tu com’è la situazione perché altrimenti stai facendo un disastro qua”. ...

Leggi anche Il segreto di Lulù Selassié spiazza tutti al Gf"Non l'avevo previsto" ha aggiunto"È nato tutto qui. Mi sono trovato in una totale confusione. Se sono andato così avanti ......spiazza i concorrenti del GfA poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, Lulù ha fatto delle rivelazioni che hanno spiazzato i concorrenti del programma. In veranda con...Gf Vip 6, Gianmaria Antinolfi lascia Greta Giulia Mastroianni e si dichiara a Sophie Codegoni: "Non voglio stare lontano da te". Gianmaria ...Al GFVip 6 spunta il retroscena su Fabrizio Corona . Nel corso della nona puntata del reality show, sono volati stracci tra Sophie Codegoni e ...