Formula 1 | a Spa viene abbattuto lo chalet dell’Eau Rouge | torneranno le moto?

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 ottobre 2021) La mitica pista di Spa-Francorchamps, una delle più iconiche delrsport, sta subendo una serie di lavori di restyling per questioni di sicurezza e tra le modifiche al tracciato c’è anche l’abbattimento dello storico, dove gli appassionati si radunando per seguire le gare. Tante le proteste dei fan, ma l’operazione fa parte di un progetto molto più ampio, che andrà a ristrutturare tutto il tracciato partendo proprio dalla “esse”, realizzando una nuova e moderna tribuna, per un totale di circa quindicimila posti in più. L’obiettivo è anche quello di rendere la pista più adatta alle, per far tornare laGP nel circuito belga dopo oltre trent’anni e dopo averla resa un teatro iconico delle quattro ruote, in modo particolare per quanto riguarda la ...