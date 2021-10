F1 GP Usa 2021, prove libere venerdì: data, orario e diretta tv e streaming (Di venerdì 15 ottobre 2021) Cresce l’attesa in vista del Gp degli Stati Uniti. Riprendono le ostilità dopo aver archiviato il Gp di Turchia e torna ad infiammarsi la lotta iridata tra Verstappen ed Hamilton. Si torna in pista nel week end 22-24 ottobre sul circuito di Austin. Il programma delle prove libere di venerdì 22 ottobre è il seguente: prove libere 1 alle 18:30, le 2 invece alle 22:00. Potrete seguirle in diretta su Sky oltre che in differita su TV8, ad orario ancora da definire, e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Cresce l’attesa in vista del Gp degli Stati Uniti. Riprendono le ostilità dopo aver archiviato il Gp di Turchia e torna ad infiammarsi la lotta iritra Verstappen ed Hamilton. Si torna in pista nel week end 22-24 ottobre sul circuito di Austin. Il programma delledi22 ottobre è il seguente:1 alle 18:30, le 2 invece alle 22:00. Potrete seguirle insu Sky oltre che in differita su TV8, adancora da definire, e insu Sky Go. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

