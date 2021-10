Evusheld | ecco come funziona il monoclonale AstraZeneca

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ci sono novità nella ricerca di nuove terapie per contenere il Covid-19. Il comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) ha iniziato la valutazione di(conosciuto anche con il codice AZD7442); un mix di due anticorpi monoclonali (tixagevimab e cilgavimab), sviluppato daper la prevenzione del virus negli adulti. La decisione dell’Ema di procedere alla revisione del farmaco si basa su risultati positivi di alcuni studi clinici preliminari. Da queste indagini iniziali si è verificato chepotrebbe aiutare a proteggere contro la malattia. Eil? Un anticorpoè un tipo di proteina sviluppato per riconoscere e legarsi ad una struttura chiamata ...