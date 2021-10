Enel resta leader classifica “All-Europe Executive Team” di Institutional Investor

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) –si conferma ancora ai vertici dellaAll-2021 della rivistando fra le societàe che hanno colpito più favorevolmente gli investitori durante l’ultimo anno. Il consueto sondaggio annuale della rivista, condotto fra investitori ed analisti, mira a valutare i toped i programmi diRelations delle società, suddivise per settore. Alla categoria Utilities figura al topsia per la figura del suo Ceo, che per l’relations e le pratiche ESG. Prima anche per quel che riguarda il CFO nell’ambito del sondaggio condotto fra gli analisti sell-side. “Poiché ...