“E il vincitore è…”. Star in the Star, l’annuncio di Ilary Blasi: pubblico impazzito per l’identità dei 4 finalisti (Di venerdì 15 ottobre 2021) E alla fine anche il tanto discusso programma di Ilary Blasi, Star in the Star, è terminato. Una prima edizione che è finita più volte sotto l’occhio del ciclone, soprattutto per i bassi ascolti e per l’accusa di essere un programma gemello di tanti altri. Nella puntata finale quattro le maschere protagoniste dello show di Ilary Blasi: Michael Jackson, Lady Gaga, Mina e Loredana Bertè. La prima a lasciare il programma è stata la finta Lady Gaga, che ha perso la sfida contro Michael Jackson. Silvia Salemi, cantautrice nota per la celebre canzone A casa di Luca. Negli ultimi anni l’artista classe 1978 ha partecipato ad alcuni format Rai. Nel 2018 è stata ospite fissa a Domenica In mentre nel 2019 è stata concorrente a Ora o mai più. Giulia Salemi ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) E alla fine anche il tanto discusso programma diin the, è terminato. Una prima edizione che è finita più volte sotto l’occhio del ciclone, soprattutto per i bassi ascolti e per l’accusa di essere un programma gemello di tanti altri. Nella puntata finale quattro le maschere protagoniste dello show di: Michael Jackson, Lady Gaga, Mina e Loredana Bertè. La prima a lasciare il programma è stata la finta Lady Gaga, che ha perso la sfida contro Michael Jackson. Silvia Salemi, cantautrice nota per la celebre canzone A casa di Luca. Negli ultimi anni l’artista classe 1978 ha partecipato ad alcuni format Rai. Nel 2018 è stata ospite fissa a Domenica In mentre nel 2019 è stata concorrente a Ora o mai più. Giulia Salemi ha ...

Advertising

infoitcultura : Vincitore Star in the Star, chi è?/ Ha vinto Loredana Bertè contro Mina - infoitcultura : Star in the star, finale/ Diretta, vincitore e eliminati: Loredana Bertè vincitrice - infoitcultura : Star in the star, vincitore e pagelle finale/ Syria super clone di Loredana Bertè. E Lola Ponce.. - infoitcultura : Star in the Star, il vincitore della finale: ecco chi c’era sotto la maschera - zazoomblog : Star in the Star il vincitore della finale: ecco chi c’era sotto la maschera - #vincitore #della #finale: #c’era -