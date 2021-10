Due giorni di eventi a Corinaldo per inaugurare il Centro studi internazionale sulla donna (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il 16 ottobre nelle Marche, a Corinaldo (AN), apre il Centro studi internazionale sulla donna: tra le Settecentesche mura dell’ex convento degli Agostiniani, una nuova meta che inaugura un turismo “al femminile” che vuole essere occasione per scoprire e riflettere sull’attualità e sull’educazione di future donne e futuri uomini, un nuovo luogo, con una speciale biblioteca, dove si alterneranno eventi, suggestioni, incontri e proposte per parlare di nuovi scenari possibili, valorizzare il ruolo delle donne nella società e un sogno trasformato in missione: costruire una cartina geografica del mondo attraverso le grandi donne dei 5 continenti. Una nuova idea di turismo come occasione di sensibilizzazione, un punto di partenza per costruire un percorso di viaggio e di ... Leggi su funweek (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il 16 ottobre nelle Marche, a(AN), apre il: tra le Settecentesche mura dell’ex convento degli Agostiniani, una nuova meta che inaugura un turismo “al femminile” che vuole essere occasione per scoprire e riflettere sull’attualità e sull’educazione di future donne e futuri uomini, un nuovo luogo, con una speciale biblioteca, dove si alterneranno, suggestioni, incontri e proposte per parlare di nuovi scenari possibili, valorizzare il ruolo delle donne nella società e un sogno trasformato in missione: costruire una cartina geografica del mondo attraverso le grandi donne dei 5 continenti. Una nuova idea di turismo come occasione di sensibilizzazione, un punto di partenza per costruire un percorso di viaggio e di ...

Advertising

ferrazza : A proposito dei tamponi, a me la cosa che resta più oscura è come si faccia a preferire la perforazione del naso fi… - _Carabinieri_ : Due uomini avevano bussato a casa di un’anziana spacciandosi per tecnici dell’acqua, ma sono stati scoperti dai… - NicolaPorro : Tra due giorni il #lasciapassare sarà obbligatorio anche per i lavoratori. Ecco dove ha sbagliato #Draghi secondo… - robertam67 : @artryanrock @Frances82352230 @intuslegens In due giorni hanno fatto 5 milioni di dosi. Credici - nammargh : non per parlare ancora di quei noodles super piccanti ma mi fa malissimo il palato da due giorni ormai mi hanno tip… -

Ultime Notizie dalla rete : Due giorni Atp Finals 2021, iniziati i lavori al Pala Alpitour di Torino ... 500 di Vienna e il Masters 1000 di Parigi - Bercy) per rientrare in uno degli ultimi due posti a disposizione, visto il forfait di Rafa Nadal. Nei prossimi giorni conosceremo gli ultimi nomi che ...

Covid, in Liguria 69 nuovi casi e un decesso. In Italia il tasso di positività scende allo 0,53% ...mentre il tasso di positività guadagna due decimali e sale al 4%. In Lombardia i nuovi positivi passano invece da 273 a 288 mentre i decessi sono 4 contro i 10 di ieri. È un trend stabile da giorni ...

Roma, due giorni alla Juve: ecco come sta Abraham Corriere dello Sport Green pass, il giorno dei blocchi e delle manifestazioni Il blocco totale non c'è stato come avevano preannunciato alcuni degli organizzatori. Cortei e qualche blocco in tutta Italia per dire no al green pass ...

Covid nel Comasco: oggi 13 nuovi casi, numero bassi come a metà luglio Ecco il quadro di quanto avvenuto oggi nel Comasco sul fronte Covid-19. Sono 11 i ricoverati all’ospedale Sant’Anna (erano 9 due giorni fa) mentre al pronto soccorso era presente un solo paziente (era ...

... 500 di Vienna e il Masters 1000 di Parigi - Bercy) per rientrare in uno degli ultimiposti a disposizione, visto il forfait di Rafa Nadal. Nei prossimiconosceremo gli ultimi nomi che ......mentre il tasso di positività guadagnadecimali e sale al 4%. In Lombardia i nuovi positivi passano invece da 273 a 288 mentre i decessi sono 4 contro i 10 di ieri. È un trend stabile da...Il blocco totale non c'è stato come avevano preannunciato alcuni degli organizzatori. Cortei e qualche blocco in tutta Italia per dire no al green pass ...Ecco il quadro di quanto avvenuto oggi nel Comasco sul fronte Covid-19. Sono 11 i ricoverati all’ospedale Sant’Anna (erano 9 due giorni fa) mentre al pronto soccorso era presente un solo paziente (era ...