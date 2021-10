Dopo il Covid, la povertà è diventata disperazione (Di venerdì 15 ottobre 2021) A tradimento, una coltellata al cuore: a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro, un servizio sui sommersi. Una ha perso il lavoro e racimola 16 euro la settimana per “fare compagnia a un’anziana” e il prete le ha dato i soldi per far studiare la figlia. L’ex detenuto, enorme, coperto di tatuaggi, non si vergogna del suo passato ma di un presente che lo rimanda a casa ogni sera a mani vuote, senza niente da offrire. In collegamento, Salvini fatica a non crollare e per una volta un politico sembra sincero. Io invece crollo senza ritegno perché ci sono passato: anche la mia famiglia, a un certo punto, trovava le centomila lire nella cassetta della posta e sapevamo che ce le aveva messe il parroco, don Febo. Una piccola azienda, una rapina, le banche che staccano l’ossigeno e ci giocammo Milano, la bella casa, la modesta dignità di una piccola borghesia consumista per ritrovarci ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) A tradimento, una coltellata al cuore: a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro, un servizio sui sommersi. Una ha perso il lavoro e racimola 16 euro la settimana per “fare compagnia a un’anziana” e il prete le ha dato i soldi per far studiare la figlia. L’ex detenuto, enorme, coperto di tatuaggi, non si vergogna del suo passato ma di un presente che lo rimanda a casa ogni sera a mani vuote, senza niente da offrire. In collegamento, Salvini fatica a non crollare e per una volta un politico sembra sincero. Io invece crollo senza ritegno perché ci sono passato: anche la mia famiglia, a un certo punto, trovava le centomila lire nella cassetta della posta e sapevamo che ce le aveva messe il parroco, don Febo. Una piccola azienda, una rapina, le banche che staccano l’ossigeno e ci giocammo Milano, la bella casa, la modesta dignità di una piccola borghesia consumista per ritrovarci ...

