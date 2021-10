Dal tegame alla città è questione di etica (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un estratto dell’intervento di Renzo Piano all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un estratto dell’intervento di Renzo Piano all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo

Ultime Notizie dalla rete : Dal tegame Renzo Piano ai futuri scienziati del cibo a Pollenzo: "Il vostro mestiere può aiutare il mondo" Nel mondo, dagli edifici fino al tegame sul fuoco, tutto è spinto da un'etica. Il mondo va cambiato. Un siciliano dice che un piatto è bello, un cannolo è bello, ma perché questo deriva dal concetto ...

Dal tegame alla città è questione di etica Grazie, sono davvero commosso di essere qui, perché è uno spettacolo meraviglioso. Vorrei parlare di una cosa importante, di come vengono le idee . Occorre farsi una domanda: quando è stato il momento ...

