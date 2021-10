Da sabato partono le visite speleologiche in acqua (Di venerdì 15 ottobre 2021) partono da questo sabato le visite speleologiche in acqua presso le Grotte di Pertosa e di Auletta. Per potervi partecipare è necessario indossare tuta e caschetto. In questo modo il visitatore sarà pronto a “scendere verso il centro della Terra!” Questo l’incipit del nuovo viaggio che la Fondazione MIdA ha organizzato per i visitatori nelle Grotte di Pertosa e Auletta. La visita prevede la visita in compagnia di guide esperte del ramo speleologico delle Grotte, affrontando un primo tratto in barca per poi risalire a piedi (ma nell’acqua) il fiume del sotterraneo Negro fino alla meravigliosa sorgente. La visita speleologica potrà essere effettuata ogni sabato alle ore 14 fino al 18 dicembre e consentirà di vivere un’esperienza unica da vero speleologo andando a ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 15 ottobre 2021)da questoleinpresso le Grotte di Pertosa e di Auletta. Per potervi partecipare è necessario indossare tuta e caschetto. In questo modo il visitatore sarà pronto a “scendere verso il centro della Terra!” Questo l’incipit del nuovo viaggio che la Fondazione MIdA ha organizzato per i visitatori nelle Grotte di Pertosa e Auletta. La visita prevede la visita in compagnia di guide esperte del ramo speleologico delle Grotte, affrontando un primo tratto in barca per poi risalire a piedi (ma nell’) il fiume del sotterraneo Negro fino alla meravigliosa sorgente. La visita speleologica potrà essere effettuata ognialle ore 14 fino al 18 dicembre e consentirà di vivere un’esperienza unica da vero speleologo andando a ...

