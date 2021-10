Covid, la discesa è finita: Rt in aumento, tre Regioni a rischio moderato (Di venerdì 15 ottobre 2021) A un mese dalla riapertura della scuola l'Rt medio nazionale è in leggero aumento rispetto alla settimana scorsa mentre prosegue il calo dell'incidenza dei casi ogni 100.000 ... Leggi su today (Di venerdì 15 ottobre 2021) A un mese dalla riapertura della scuola l'Rt medio nazionale è in leggerorispetto alla settimana scorsa mentre prosegue il calo dell'incidenza dei casi ogni 100.000 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid discesa Non c'è stato l'effetto scuola sui contagi Dato peraltro già in discesa rispetto al picco di questa quarta, flebile ondata (77, ai primi di agosto), e ulteriormente calato a 45 per centomila il 24 settembre, 37 il 1 ottobre, 34 l'8 ottobre e ...

Non c'è stato l'effetto scuola sui contagi Sotto l'1 significa discesa dei contagi, e così è: l'incidenza un mese fa, alla riapertura delle scuole, era a 54 casi settimanali per centomila abitanti, sopra la quota considerata di rischio di 50 ...

