Coldplay | pop per corpi celesti La band inglese torna con Music of spheres

(Di venerdì 15 ottobre 2021) MILANO - Everyone is an alien somewhere. Ognuno è alieno da qualche parte. Come i, che alieni lo sono sempre stati. Non solo inof, nono disco dellabritannica prodotto da ...

Dodici tracce, anticipate dai singoli Higher Power - oro e più di 260mln di stream - e My Universe, incontro generazionale tra ie la boy band sudcoreana K -BTS ('A farceli conoscere - ...Nell'era del "basta esserci" o del "singolo usa e getta", ihanno un racconto e un disco ... In questa godibilissima miscela di rock (People of the pride) e(Human heart oltre alla super ...MILANO - “Everyone is an alien somewhere”. Ognuno è alieno da qualche parte. Come i Coldplay, che alieni lo sono sempre stati. Non solo in “Music of Spheres”, ...Per capirci, i pianeti sono Neon Moon I (in Music of the Spheres), Kaotica (Higher Power), Echo (Humankind), Kubik (Alien Choir), Calypso (Let Somebody Go), Supersolis (Human Heart), Ultra (People of ...