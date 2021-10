Choc in Gb: il deputato conservatore David Amess ucciso a coltellate in una chiesa. Arrestato il giovane omicida (Di venerdì 15 ottobre 2021) ”Quando siamo intervenuti lo abbiamo trovato che era ferito. E’ stato curato sai servizi di emergenza, ma purtroppo è morto’’. Così, attraverso un Tweet, la polizia dell’Essex ha riassunto la tragedia consumatasi nel pomeriggio all’interno della chiesa metodista nel quartiere Leigh-on-Sea di Belfairs dove, David Amess, deputato conservatore 69enne (e padre dell’attrice Kate), stava salutando i suoi elettori. L’uomo è stato accoltellato a morte da un 25enne, subito Arrestato. Rassicurando che si tratta di un’azione solitaria, gli agenti hanno confermato che ”L’uomo è ora in custodia”, ed ”è stato recuperato anche un coltello”. David Amess, deputato da 38 anni, padre di 5 figli ed amante degli animali Cattolico, sposato e padre di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 15 ottobre 2021) ”Quando siamo intervenuti lo abbiamo trovato che era ferito. E’ stato curato sai servizi di emergenza, ma purtroppo è morto’’. Così, attraverso un Tweet, la polizia dell’Essex ha riassunto la tragedia consumatasi nel pomeriggio all’interno dellametodista nel quartiere Leigh-on-Sea di Belfairs dove,69enne (e padre dell’attrice Kate), stava salutando i suoi elettori. L’uomo è stato accoltellato a morte da un 25enne, subito. Rassicurando che si tratta di un’azione solitaria, gli agenti hanno confermato che ”L’uomo è ora in custodia”, ed ”è stato recuperato anche un coltello”.da 38 anni, padre di 5 figli ed amante degli animali Cattolico, sposato e padre di ...

