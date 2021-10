Chiara Ferragni: gli auguri di compleanno a Fedez (Di venerdì 15 ottobre 2021) Fedez compie oggi 32 anni. Una giornata speciale, quindi, per i Ferragnez. Non potevano mancare gli auguri di Chiara Ferragni che ha postato una serie di scatti della sua storia d’amore con il rapper, facendo una dolcissima dedica al marito, padre di Leone e Vittoria. Oggi Fedez compie 32 anni. Il rapper milanese, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, è nato il 15 ottobre 1989 e da tre anni è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 15 ottobre 2021)compie oggi 32 anni. Una giornata speciale, quindi, per i Ferragnez. Non potevano mancare glidiche ha postato una serie di scatti della sua storia d’amore con il rapper, facendo una dolcissima dedica al marito, padre di Leone e Vittoria. Oggicompie 32 anni. Il rapper milanese, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, è nato il 15 ottobre 1989 e da tre anni è Articolo completo: dal blog SoloDonna

