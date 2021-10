Calendario Biathlon | Coppa del Mondo maschile 2021 2022 | programma | date e località

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilcompleto delladeldi. La nuova stagione delpartirà da Östersund, in Svezia, il 27 novembre, e toccherà noveper un totale di 27 gare. La tappa italiana ad Anterselva è prevista dal 20 al 23 gennaio, e l’ultimo appuntamento sarà ad Oslo dal 18 al 20 marzo. Nel mese di febbraio ci sarà un’interruzione di circa un mese per lo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali di Pechino, e le gare riprenderanno a Kontiolahti, in Finlandia, dal 4 al 6 marzo. QUI ILFEMMINILEDELÖstersund (SWE) 27 novembre ...

A gennaio, poi, il Tour de Ski e la Combinata in Val di Fiemme oltre al biathlon ad Anterselva. Per il presidente della FISI, Flavio Roda, sarà un dicembre mondiale per le piste dolomitiche.