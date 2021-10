Ballottaggi: si vota a Roma, Torino, Trieste e in altri 7 capoluoghi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ultimo giorno di campagna elettorale per i Ballottaggi. Leader in campo nelle città al voto. A Roma, Torino, Trieste e in altri 7 capoluoghi di Provincia le sfide per i sindaci non assegnati al primo turno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ultimo giorno di campagna elettorale per i. Leader in campo nelle città al voto. Ae indi Provincia le sfide per i sindaci non assegnati al primo turno L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi vota Alessandra Severini Ultimo giorno di campagna elettorale per i candidati sindaco Alessandra Severini Ultimo giorno di campagna elettorale per i candidati sindaco alle prese con i ballottaggi. La sfida più attesa è naturalmente quella di Roma, ma si vota anche a Torino, Trieste e in altri 7 capoluoghi di Provincia (Benevento, Caserta, Cosenza, Isernia, Latina, Savona e Varese). ...

Alessandra Ghisleri, cosa pensano gli italiani del green pass. Cifre a sorpresa: ecco come pesano sui ballottaggi Ma domenica 17 e lunedì 18 ottobre si vota anche per il ballottaggio delle amministrative, con i riflettori puntati sulla sfida di Roma tra Roberto Gualtieri per il centrosinistra ed Enrico Michetti ...

Lanciano al ballottaggio, stasera gli ultimi comizi in piazza Plebiscito Si concluderà con i due comizi in piazza Plebiscito e le rispettive feste prima del silenzio, questa strana campagna elettorale. Sarà il candidato di centrosinistra Leo Marongiu ad aprile i comizi all ...

