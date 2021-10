Bake Off 15 ottobre 2021: eliminato Matteo (gallery) (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella settima puntata di Bake Off Italia 2021 di stasera, 15 ottobre, abbiamo assistito all’eliminazione di Matteo. A giudicare è stata, come di consueto, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Guida della puntata invece Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). I 12 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide del talent: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata da Clelia proprio per mettere in difficoltà i concorrenti. Tema della puntata: i social. Per la prova creativa, agli aspiranti pasticceri è stato chiesto di preparare la Shag Cake, una delle torte che sta spopolando sui social, una torta a “pelo lungo” che ricorda vagamente i tappeti. Qualcuno ha azzeccato in pieno ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella settima puntata diOff Italiadi stasera, 15, abbiamo assistito all’eliminazione di. A giudicare è stata, come di consueto, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Guida della puntata invece Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). I 12 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide del talent: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata da Clelia proprio per mettere in difficoltà i concorrenti. Tema della puntata: i social. Per la prova creativa, agli aspiranti pasticceri è stato chiesto di preparare la Shag Cake, una delle torte che sta spopolando sui social, una torta a “pelo lungo” che ricorda vagamente i tappeti. Qualcuno ha azzeccato in pieno ...

AnnaMancini81 : Bake Off Italia 9 diretta della settima puntata di venerdì 15 ottobre - moonckingjay : sto soffrendo guardando bake off ho bisogno di una torta adesso - vannola46 : Ma è Bake Off o Sanremo??????? #BakeOffItalia - sempreamelia : La mia torta in questa prova se partecipassi a bake off #bakeoffitalia - sotwtt : menomale che c'è bake off -