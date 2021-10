Atp Mosca 2021 | forfait di Medvedev | “Non sono al 100% | decisione difficile”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Sento che non sarei al, naturalmente è una, ma è necessario prenderla al fine cercare di finire la stagione nel migliore dei modi“. Con questa parole, Daniilha annunciato il suodall’Atp 250 di, denominato tradizionalmente ‘Kremlin Cup’. Il numero 2 al mondo, vincitore degli Us Opena discapito di Novak Djokovic, è reduce da un’inaspettata eliminazione dal Masters 1000 di Indian Wells e dovrà essere al meglio in vista delle Atp Finals. Dal punto di vista fisico, evidentemente,non percepisce le migliori sensazioni e ha preferito evitare di gettare al vento preziose energie nel corso del torneo di casa. Il tennista russo, esponente di spicco del movimento che conta tra ...

Advertising

sportface2016 : #AtpMosca 2021, forfait #Medvedev: 'Non sono al 100%, decisione difficile' - livetennisit : ATP 250 Mosca: Il tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana - lorenzofares : Premesso che Norrie è ancora in corsa al #BNPPO21 . la prossima settimana lui, #Sinner ???? e Aliassime ???? sono iscri… - livetennisit : ATP Mosca e Anversa: Le Teste di Serie Md e Quali e le wild card - livetennisit : ATP Mosca e Anversa: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Mosca

LiveTennis.it

... a Torino ci saranno due azzurri? CALENDARIOFINO A FINE 2021 fino al 17 ottobreMasters 1000 Indian Wells 18 - 24 ottobre250 Anversa 18 - 24 ottobre25025 - 31 ottobre...Oltre ai due tornei già citati mancano all'appello il torneo500 di Vienna a fine ottobre e quattro tornei250, ovvero Anversa,, San Pietroburgo e Stoccolma . Sul piatto ancora ...Nulla è ancora perduto: Jannik Sinner resta in piena corsa per un posto, l’ultimo, in vista delle prossime ATP Finals di Torino. A defibrillare le speranze del giovane tennista italiano, fresco di ko ...Sinner, si aprono due spiragli per la partecipazione alle Atp Finals: ecco perché non è ancora detta l'ultima parola sulla sua presenza.