Ambra Angiolini si commuove: 'Grazie per questo muro di amore folle' (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'attrice ha commentato per l'ultima volta la vicenda personale della separazione da Massimiliano ... Leggi su today (Di venerdì 15 ottobre 2021) L'attrice ha commentato per l'ultima volta la vicenda personale della separazione da Massimiliano ...

Advertising

fanpage : '#AmbraAngiolini ha ricevuto un tapiro da #Striscialanotizia per essere stata tradita dal compagno Massimiliano All… - AlessiaMorani : Qualcuno poi mi spiegherà perché è stato consegnato un tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la fine della sua storia… - rtl1025 : ?? #Tapiro ad #Ambra Angiolini per la fine della sua relazione con #Allegri. La scena è andata in onda ieri sera a… - sportli26181512 : Ambra si commuove in radio: 'Grazie per questo muro di amore folle'. Striscia: 'Non era infastidita': Ambra Angioli… - Giborracci : Vuoi vedere che @jaxofficial ci azzecca anche con Ambra Angiolini?! #2030… -