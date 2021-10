X Factor 2021 | i Bootcamp di Hell Raton ed Emma stasera su Sky Uno e NOW

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Xtornasu Sky Uno, alle 21:15, e in streaming su NOW con la seconda puntata deiche vedrà impegnatied: ecco le anticipazioni. Seconda e ultima puntata diper X: al caldissimo gioco delle sedie,su Sky Uno alle 21:15, saranno chiamatied. Manuel Agnelli e Mika invece assisteranno e commenteranno dal backstage insieme a Ludovico Tersigni. Ancheed, come i due colleghi impegnati sette giorni fa, si troveranno davanti - nell'appuntamento con #XFdi questo 14 ottobre ...

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2021

Tra i giovani talenti che X Factor 2021 ha portato al grande pubblico si è distinto Karma. Promosso da Mika, andiamolo a conoscere. Entrare nelle grazie di una popstar di fama mondiale non è cosa da tutti. Serve tanto talento e ...
Lo vedremo in veste di giudice a X Factor per il terzo anno consecutivo, ma intanto Mika il meglio di sé lo ha già dato il 9 settembre a Milano, dove senza avvisare nessuno si è seduto al pianoforte e ...