Vasco, ex ribelle che ora sembra un democristiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cioè, capitto, col Blasco, detto il Kom, non si scherza micca eh, ah, oooh! Cioè lui, capitto, magari dice una cosa, poi ne dice un'altra, però siccome son passati 10 anni nel frattempo, eeeh, oooh, tè lo devi sapere, se no, oooh, aaaah, poi qualcuno ci chiama, si lamenta, dice: siete solo voi, voi giornalisti cialtroni, cattivoni, come quel tale, che scrive sul giornale, quel Perro, quel cane, e quell'altro, pirla psicopatico, eeeh, oooh, siamo ancora qua. Eh sì, siamo ancora qua, solo che stavolta le dichiarazioni di Vasco Rossi detto Blasco detto Kom, sono fresche come uova di gallina. Incidentalmente c'è il nuovo disco in uscita e quindi la promozione, siccome siamo noi, siamo solo noi, siamo pieni di guai, però anche i fatturati vanno rispettati e insomma il Vasco a tutto campo infierisce, tuona anatemi contro i giornalisti che poi son sempre, ...

