Uomini e Donne 14 Ottobre: Nicole bacia Ciprian (Di giovedì 14 ottobre 2021) Oggi 14 Ottobre 2021 è andata in onda la nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5 alle ore 14:45. Gemma ha conosciuto Costabile e ha deciso di andare in esterna con lui e ci è scappato un bacio. Anche la Tronista Nicole ha baciato Ciprian e si è detta al settimo cielo anche se Gianni la invita a stare attenta con il ragazzo. Marika ha voluto rispondere a Ida che l’aveva accusata di parlare male di Armando al telefono con la madre. Uomini e Donne 13 Ottobre: Tina spaventa Maurizio Uomini e Donne 14 Ottobre: Gemma invaghita di Costabile La puntata inizia con l’esterna di Gemma con Costabile che si sono incrociati quando la dama stava prendendo il caffè e hanno deciso di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 14 ottobre 2021) Oggi 142021 è andata in onda la nuova puntata disu Canale 5 alle ore 14:45. Gemma ha conosciuto Costabile e ha deciso di andare in esterna con lui e ci è scappato un bacio. Anche la Tronistahatoe si è detta al settimo cielo anche se Gianni la invita a stare attenta con il ragazzo. Marika ha voluto rispondere a Ida che l’aveva accusata di parlare male di Armando al telefono con la madre.13: Tina spaventa Maurizio14: Gemma invaghita di Costabile La puntata inizia con l’esterna di Gemma con Costabile che si sono incrociati quando la dama stava prendendo il caffè e hanno deciso di ...

Advertising

elenabonetti : Oggi un altro passo concreto nel cammino della piena parità: la Camera ha votato all’unanimità il testo unificato s… - marcodimaio : Una bella pagina: la Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge sulla parità salariale tra donne e uomi… - LiaQuartapelle : Per qualsiasi donna che guadagna meno di un uomo oggi è una giornata da ricordare: la Camera ha approvato la legge… - just_ciri : nel teatro greco alle donne era PROIBITO recitare, è terribile vedere la storia storpiata in questo modo. Non erano… - BlogUomini : E la bellissima corteggiatrice siciliana di Uominiedonne Marika Fruscio vi piace? Secondo voi con Armando Incarnat… -