Tenta di rapire una bimba a mezzogiorno davanti alla nonna | il video sconvolgente diffuso dalla polizia

Leggi su newnotizie

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Un 27enne ha messo una coperta sopra unaprendendola in braccio e cercando di fuggire mentre la, incredula,va di inseguirlo. Il dramma nel Bronx Sono immagini sconvolgenti quelle diffuse ddi New York, relative ad untivo di rapimento di unadi 3 anni avvenuto in pieno giornoagli L'articolo NewNotizie.it.