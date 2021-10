Schwoch: “Napoli-Torino? Partita bella e difficile per entrambe le squadre” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Schwoch: “Il Napoli non deve soffrire di vertigini. Rigori Insigne? Può esserci incertezza ma…” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Stefan Schwoch, opinionista, per parlare del Napoli, del match contro il Torino, di Insigne e di altro. Queste le sue parole: SU Napoli – Torino “Napoli-Torino? Partita bella e difficile per entrambe le squadre, ci sarà da divertirsi. -afferma Schwoch- Il Napoli può soffrire di vertigini? Penso proprio di no, peraltro la squadra ha calciatori esperti che si sono già trovati in questa situazione. Sicuramente poi quest’anno ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 14 ottobre 2021): “Ilnon deve soffrire di vertigini. Rigori Insigne? Può esserci incertezza ma…” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Stefan, opinionista, per parlare del, del match contro il, di Insigne e di altro. Queste le sue parole: SUperle, ci sarà da divertirsi. -afferma- Ilpuò soffrire di vertigini? Penso proprio di no, peraltro la squadra ha calciatori esperti che si sono già trovati in questa situazione. Sicuramente poi quest’anno ...

