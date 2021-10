Roma: Gualtieri a Michetti, 'poveri non sono rifiuti' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Ricordo a Michetti che i poveri sono persone e non sono rifiuti". Così Roberto Gualtieri replica sul degrado della città a Enrico Michetti durante il confronto su Sky Tg24. . Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021), 14 ott. (Adnkronos) - "Ricordo ache ipersone e non". Così Robertoreplica sul degrado della città a Enricodurante il confronto su Sky Tg24. .

Advertising

matteorenzi : Tanta bella gente stasera con @valerio_casini e @FraLeoncini, eletti da @ItaliaViva a #Roma. E impegno massimo per… - VittorioSgarbi : #roma #giornalismofazioso Se, ipotesi davvero remota, dovesse vincere Gualtieri, suggerirei di assegnare la carica… - gualtierieurope : Domenica e lunedì mattina tutti a votare per il presente ma, soprattutto, per il futuro della nostra città. Votare… - TV7Benevento : Roma: Gualtieri a Michetti, 'poveri non sono rifiuti'... - TV7Benevento : Roma: Gualtieri, 'mobilità? Ricetta è semplice, potenziare trasporto pubblico'... -