Riano | detenzione e spaccio di stupefacenti | arrestato 36enne

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 14 ottobre 2021)(RM) – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano hannoundi origini albanesi trovato in possesso di circa 94 g di cocaina. Da qualche tempo i Carabinieri erano sulle tracce dell’uomo, sospettato di gestire un giro dia livello locale; nei giorni scorsi, la sua abitazione è stata oggetto di servizi di osservazione che hanno permesso di studiare i movimenti e le abitudini delfino al blitz di ieri mattina all’alba, quando i Carabinieri hanno deciso di intervenire. La perquisizione dell’abitazione ha permesso ai militari di rinvenire la droga, circa un etto di cocaina diviso in dieci involucri termo-sigillati, 700 euro suddivisi in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e il materiale necessario per il confezionamento delle ...