«Qualcosa non quadra nell'inchiesta di Fanpage», dice Quarta Repubblica. Abbiamo verificato, non è così (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 12 ottobre 2021 un articolo pubblicato nel blog di Nicola Porro, dal titolo «Immagini tagliate, frasi decontestualizzate. È credibile l'inchiesta di Fanpage?», riporta un servizio del programma televisivo Quarta Repubblica che metterebbe in dubbio l'operato della testata del direttore Francesco Cancellato. Le contestazioni riguardano principalmente i legami tra Roberto Jonghi Lavarini e il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, sostenendo inizialmente che il "Barone nero" sarebbe stato espulso dal partito nel 2018 e che una scena che lo vede protagonista sarebbe stata utilizzata in maniera scorretta nella prima puntata di Fanpage dedicata al partito Fratelli d'Italia. Espulso nel 2018 da Fratelli d'Italia? Ecco la trascrizione della voce narrante del servizio di Quarta ...

