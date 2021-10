Pd: Boccia, 'buon compleanno, 14 anni con radici di un secolo' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott (Adnkronos) - "buon compleanno Partito Democratico. 14 anni di vita con radici di un secolo. Europeismo, giustizia sociale e progressismo le stelle polari di una grande comunità". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, arrivando alla sede della Federazione Pd di Cosenza in vista dei ballottaggi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Partito Democratico. 14di vita condi un. Europeismo, giustizia sociale e progressismo le stelle polari di una grande comunità". Lo ha detto Francesco, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, arrivando alla sede della Federazione Pd di Cosenza in vista dei ballottaggi.

Advertising

TV7Benevento : Pd: Boccia, 'buon compleanno, 14 anni con radici di un secolo'... - Fernando_Boccia : @Ferrucc66935382 @roby_italy_51 @llilita1402 No no non è che le crea le ha già create!!! E sono belle evidenti e me… - Teresio_Boccia : @LILITH24595979 Ciao Lilith,scusa se ti ho rt e cuorato adesso, stamattina per errore ho rt e cuorato il tuo saluto… - Teresio_Boccia : @mauriziocresce6 Buongiorno Maurizio !! Grazie ?? Buon pranzo ?? - Teresio_Boccia : RT @meryanne61: buon pomeriggio Lucia -