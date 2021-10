Parma, aggredisce e accoltella il parroco che lo ospitava: arrestato per tentato omicidio un senza fissa dimora. Grave il sacerdote (Di giovedì 14 ottobre 2021) Pestato a sangue e sfigurato con un coltello dallo stesso uomo a cui aveva offerto ospitalità. È successo a Don Mario, sacerdote della parrocchia di Santa Maria Annunziata di Fidenza, in provincia di Parma, che il 13 ottobre è finito in ospedale in gravi condizioni dopo aver ricevuto calci, pugni e una pugnalata al volto da un 57enne che aveva avuto il suo permesso per dormire in canonica. Un rimprovero per i rumori notturni è alla base del crimine secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, che intanto hanno arrestato l’aggressore con le accuse di tentato omicidio, lesioni gravissime e sfregio permanente del viso. Stando a quanto riportato dai militari dell’Arma, il 57enne era un senzatetto di origine milanese che pernottava da mesi nelle strutture messe a disposizione dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Pestato a sangue e sfigurato con un coltello dallo stesso uomo a cui aveva offerto ospitalità. È successo a Don Mario,della parrocchia di Santa Maria Annunziata di Fidenza, in provincia di, che il 13 ottobre è finito in ospedale in gravi condizioni dopo aver ricevuto calci, pugni e una pugnalata al volto da un 57enne che aveva avuto il suo permesso per dormire in canonica. Un rimprovero per i rumori notturni è alla base del crimine secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, che intanto hannol’aggressore con le accuse di, lesioni gravissime e sfregio permanente del viso. Stando a quanto riportato dai militari dell’Arma, il 57enne era untetto di origine milanese che pernottava da mesi nelle strutture messe a disposizione dei ...

Advertising

fattoquotidiano : Parma, aggredisce e accoltella il parroco che lo ospitava: arrestato per tentato omicidio un senza fissa dimora. Gr… - Natalia62151318 : RT @Italia_Notizie: Aggredisce e sfregia al volto il sacerdote che lo ospitava - CorriereUmbria : Parma: aggredisce prete che gli dà ospitalità e lo accoltella al viso, arrestato per tentato omicidio… - Italia_Notizie : Aggredisce e sfregia al volto il sacerdote che lo ospitava - Parma_Notizie : Aggredisce la ex (gelosia) con un coltello e la ferisce: 34enne arrestato -