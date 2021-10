Origine Covid, Dg Oms: “Laboratorio? Non è escluso” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sull’Origine del Covid, il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), il biologo etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostiene – in una intervista sui sito del ‘Corriere della sera’ – che tutte le ipotesi “devono continuare a essere esaminate, da quella della trasmissione da animale a quella della fuoriuscita dal Laboratorio, la quale non è ancora stata categoricamente esclusa”. Per fare luce su cosa successe a Wuhan tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, l’Oms ha creato un gruppo di esperti internazionali di diverse discipline che dovranno stabilire lo stato delle conoscenze. Oltre che a preparare le risposte all’emergere di minacce patogene in futuro. Riguardo alle inchieste sull’Origine della crisi, al dubbio se il virus sia “saltato” da un animale all’uomo oppure sia stato creato ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sull’del, il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), il biologo etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostiene – in una intervista sui sito del ‘Corriere della sera’ – che tutte le ipotesi “devono continuare a essere esaminate, da quella della trasmissione da animale a quella della fuoriuscita dal, la quale non è ancora stata categoricamente esclusa”. Per fare luce su cosa successe a Wuhan tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, l’Oms ha creato un gruppo di esperti internazionali di diverse discipline che dovranno stabilire lo stato delle conoscenze. Oltre che a preparare le risposte all’emergere di minacce patogene in futuro. Riguardo alle inchieste sull’della crisi, al dubbio se il virus sia “saltato” da un animale all’uomo oppure sia stato creato ...

