OnePlus 9RT ufficiale, flagship solo per la Cina (Di giovedì 14 ottobre 2021) OnePlus 9RT è ufficiale, al momento sarà disponibile solo in Cina ed India e non sappiamo se sarà mai disponibile a livello globale. Sebbene OnePlus abbia chiarito che non ci sarebbe stato alcun telefono della serie T quest’anno, ciò si applicava solo a OnePlus 9T. Invece, la società ha deciso di lanciare la versione RT che sembra essere il seguito di OnePlus 9R rilasciato all’inizio di quest’anno. Come personalizzare OnePlus 9 Pro, le prime 10 cose da fare OnePlus 9RT ufficiale L’aggiornamento più significativo di OnePlus 9RT è di certo il chipset Snapdragon 888 che viene abbinato a 8 oppure 12 GB di RAM, oltre a una scelta tra 128 o 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Il ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 14 ottobre 2021)9RT è, al momento sarà disponibileined India e non sappiamo se sarà mai disponibile a livello globale. Sebbeneabbia chiarito che non ci sarebbe stato alcun telefono della serie T quest’anno, ciò si applicava9T. Invece, la società ha deciso di lanciare la versione RT che sembra essere il seguito di9R rilasciato all’inizio di quest’anno. Come personalizzare9 Pro, le prime 10 cose da fare9RTL’aggiornamento più significativo di9RT è di certo il chipset Snapdragon 888 che viene abbinato a 8 oppure 12 GB di RAM, oltre a una scelta tra 128 o 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Il ...

