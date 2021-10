La droga tra i pomodori | arrestato agricoltore e sequestrati 4 kg di erba

poliziadistato : L’insolito atteggiamento del conducente di un Tir proveniente dalla Spagna in sosta con il motore acceso e il forte… - AnsaSicilia : Piante di marijuana tra i pomodori, un arresto a Vittoria. Trovati 5 kg di droga | #ANSA - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Operazione «Seriana Blanca»: 18 arresti e 14 perquisizioni per spaccio di droga - Video - Giorno_Bergamo : Spaccio di droga tra Campania e Lombardia: 10 arresti e perquisizioni - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Vittoria, piante di marijuana tra filari serre di pomodoro -

Ultime Notizie dalla rete : droga tra

LE INDAGINI Rapina e spaccio di: arrestate 10 persone dell'area di... IL DISSERVIZIO ... un dipendente della società Italgas spa agli arresti domiciliari mentre per altri undici indagati,cui ...... ha permesso di scoprire una vera e propria raffineria della, all'interno della quale erano ... i militari hanno trovato numerosi attrezzi utili al confezionamento della sostanza stupefacente,...I Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato i ...L'uomo, al casello autostradale di Cassino ha urtato la sbarra di uscita e dato il via ad un folle inseguimento. Fermato poco dopo è finito in manette ...