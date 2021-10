Advertising

FirenzePost : Jesi: bomba molotov davanti alla sede della Cgil, indaga la Digos - teresacapitanio : Jesi, bomba molotov contro sede Cgil: indaga la Digos , più dettagli : - metoporizo : Bomba molotov davanti alla sede della Cgil di Jesi - FabriziaZanoni : #lariachetira @DAVIDPARENZO @myrtamerlino Jesi bomba molotov contro la sede della CGIL e qualcuno ancora mette in… - Riccardoelvisi : RT @PagliariniSte: Una bomba molotov questa mattina è stata ritrovata davanti alla sede della @cgilnazionale di Jesi, in provincia di #Anco… -

Ultime Notizie dalla rete : Jesi bomba

il Resto del Carlino

(Ancona), 14 ottobre 2021 - Unamolotov davanti alla sede della Cgil di, è stata trovata questa mattina da un anziano che passeggiava in via Colocci. Fortunatamente la molotov non è ...La squadra patavina, allenata da coach De Nicolao, è reduce da una stagione dove unaallo scadere di Ferraro (Aurora) nell'ultima gara (66 - 67) ha compromesso la possibilità di entrare in ...La bomba fortunatamente ha prodotto solo una fiammata, che è stata spenta prima che provocasse danni ingenti alla sede del sindacato. Sull’episodio indaga la Digos bomba , molotov, Cgil ...Ancona - Ritrovata questa mattina alle 8.30, davanti al cancello della sede della Cgil di Jesi (in via Colocci 18) una bottiglia incendiaria. Ad individuarla è stato un passante che poi ha subito avvi ...