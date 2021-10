Incendio in un palazzo a Milano nella notte. Ci sono feriti e intossicati, evacuata l’intera struttura (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un Incendio è divampato in un palazzo a Milano. Le fiamme hanno coinvolto l’intera struttura e i residenti sono stati evacuati, tutto nel corso della notte. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso, che hanno tratto in salvo i residenti. Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco avrebbero individuato la causa dell’Incendio. La notizia arriva a poche ore da un’altra simile, a Taiwan è bruciato un palazzo di 13 piani. Ancora sono sconosciute le cause dell’Incendio ma si contano più di 40 morti e circa 70 feriti; la struttura era abitata da 120 famiglie, tra le vittime ci sono anche bambini. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Unè divampato in un. Le fiamme hanno coinvoltoe i residentistati evacuati, tutto nel corso della. Sul postogiunti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso, che hanno tratto in salvo i residenti. Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco avrebbero individuato la causa dell’. La notizia arriva a poche ore da un’altra simile, a Taiwan è bruciato undi 13 piani. Ancorasconosciute le cause dell’ma si contano più di 40 morti e circa 70; laera abitata da 120 famiglie, tra le vittime cianche bambini. ...

