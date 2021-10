Il neoliberismo non è finito, ma si rafforza: torna l’austerità (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il parlamento ratifica ancora una volta lo svuotamento del proprio ruolo approvando la risoluzione di maggioranza sulla nota di accompagnamento al Def, limitandosi a chiedere al governo generici impegni che non potranno essere assolti proprio in virtù del fatto che si è votato anche il rispetto delle compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nadef 2021 In essa il governo ha fissato la scelta di ridurre il deficit del 2021 dall’11,8% programmato, e accettato in sede europea, al … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il parlamento ratifica ancora una volta lo svuotamento del proprio ruolo approvando la risoluzione di maggioranza sulla nota di accompagnamento al Def, limitandosi a chiedere al governo generici impegni che non potranno essere assolti proprio in virtù del fatto che si è votato anche il rispetto delle compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nadef 2021 In essa il governo ha fissato la scelta di ridurre il deficit del 2021 dall’11,8% programmato, e accettato in sede europea, al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : neoliberismo non Carlo Freccero - Portuali di Trieste Vs influencer coi tacchi Una trattativa squallida perché tutta giocata sugli interessi personali, così come il neoliberismo ... Ci insegnano che la resistenza non nasce da interessi individuali, ma da un problema di principio ...

De Masi: "Astensionismo non è una parentesi, aumenta di anno in anno" ... non è una parentesi. Ci si avvicina a quei Paesi anglosassoni in cui si pensa che destra e sinistra siano la stessa cosa perché portano avanti le politiche del neoliberismo. Noi abbiamo tre destre e ...

De Masi: "Neoliberismo dominante nella politica italiana" Tag24 - Radio Cusano Campus Carlo Freccero per Dagospia Carlo Freccero per Dagospia CARLO FRECCERO Per due anni l’Italia è stata inerte, mentre il mondo si ribellava. Eravamo in preda ad un’ipnosi collettiva che ci paralizzava. Il green pass ha prodotto il ...

Green Pass. Portuali di Trieste Vs influencer coi tacchi. Il pensiero di Carlo Freccero. La discriminazione non si combatte arroccandosi su posizioni corporative ... Autonomamente i portuali sono intervenuti a bloccare le distorsioni del neoliberismo. Si sono rifiutati di aiutare il ...

