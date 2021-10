Il fumo invade le classi | panico a scuola per un principio d' incendio | bambini evacuati | sul posto i vigili del fuoco

Advertising

glooit : Incendio Airola, il fumo invade anche Napoli leggi su Gloo - infoitinterno : Incendio Airola, il fumo invade anche Napoli - SchiaffoLo : Incendio Airola, il fumo invade anche #Napoli È arrivata anche a Napoli la nube tossica di fumo nero che si è svil… - VesuvioLive : FOTO E VIDEO/ Incendio ad Airola, colonna di fumo nero invade la Campania -

Ultime Notizie dalla rete : fumo invade

Genova24.it

ANCONA - Panico questo pomeriggio alla scuola Elia per un principio d'incendio che si è sviluppato, secondo le prima informazioni, dalla cucina. Attorno alle 15 ilha cominciato ad invadere il plesso scolastico di via Urbino. Subito è stato dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre si è provveduto ad evacuare i bambini ancora ...Genova . Da questa mattina alcuni reparti dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena sono stati invadi da del, facendo scattare il sistema antincendio e la conseguente macchina dell'emergenza.ANCONA – Panico questo pomeriggio alla scuola Elia per un principio d'incendio che si è sviluppato, secondo le prima informazioni, dalla cucina. Attorno alle 15 il fumo ha ...Vigili del fuoco e tecnici dell'Aler al lavoro per i rilievi in via Panfilo Nuvolone. Sul tavolo l'ipotesi dolo ...