Gimbe | Più 57% di tamponi in un mese | è rischio caos

"Con la progressiva estensione del green pass il numero dei tamponi antigenici rapidi è aumentato del 57,7% in un mese. La media settimanale è passata da 113 mila del 6 agosto a 178 mila il 7 settembre, per poi stabilizzarsi tra 175mila e 185mila. Questo documenta l'esistenza di una fascia di popolazione non intenzionata a vaccinarsi". È quanto emerge dal nuovo monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, che mette in guardia: "dal 15 ottobre, con questi numeri si rischia il caos". Si stimano, infatti, circa 3,8 milioni di lavoratori non vaccinati, pertanto, "dal 15 ottobre il fabbisogno settimanale stimato di tamponi antigenici rapidi è compreso tra 7,5 e 11,5 milioni: un numero molto lontano dai 1,2 milioni effettuati nella settimana 6-12 ottobre".L'attuale sistema che punta su farmacie e ...

