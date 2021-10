Gazzetta: il Napoli di Spalletti ha eliminato tutti quei passaggini laterali in orizzontale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Napoli di Spalletti. Laboratorio Napoli. La Gazzetta, a firma Mimmo Malfitano, analizza il lavoro di Spalletti in questo inizio di stagione. Spalletti ha ereditato la squadra che Gattuso ha tenuto due anni consecutivi fuori dalla Champions e al momento l’ha portata in testa alla classifica a punteggio pieno. La Gazzetta si sofferma sulla fase d’attacco che è completamente cambiata: verticalità , addio ai passaggini in orizzontale. Sin dal primo giorno di ritiro, Spalletti ha sponsorizzato la fase d’attacco, come principio di gioco. (…) Ha avuto la conferma sulle impressionanti doti di Victor Osimhen nell’attaccare gli spazi e nel valorizzare le verticalizzazioni che lo spingono verso la porta avversaria. Rispetto al ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ildi. Laboratorio. La, a firma Mimmo Malfitano, analizza il lavoro diin questo inizio di stagione.ha ereditato la squadra che Gattuso ha tenuto due anni consecutivi fuori dalla Champions e al momento l’ha portata in testa alla classifica a punteggio pieno. Lasi sofferma sulla fase d’attacco che è completamente cambiata: verticalità , addio aiin. Sin dal primo giorno di ritiro,ha sponsorizzato la fase d’attacco, come principio di gioco. (…) Ha avuto la conferma sulle impressionanti doti di Victor Osimhen nell’attaccare gli spazi e nel valorizzare le verticalizzazioni che lo spingono verso la porta avversaria. Rispetto al ...

