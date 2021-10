Follia in Norvegia | uomo uccide cinque persone con arco e frecce

(Di giovedì 14 ottobre 2021) 10 anni dopo la strage di Utoya, lavive una nuova giornata da incubo: sono 5 le vittime del killer di Kongsberg Una giornata di ordinariasi è abbattuta su Kongsberg, cittadina norvegese a 80 km sudovest da Oslo, dove ieri unsi è reso responsabile dell’uccisione di 5. Il killer, un 37enne danese ma residente nel luogo dell’attentato, avrebbe colpito in diverse aree della città munendosi diper compiere gli omicidi. Un atto efferato i cui moventi appaiono ancora sconosciuti: dopo aver catturato il responsabile, la polizia non ha escluso un possibile matrice terroristica. Secondo l’emittente norvegese Nrk, le prime segnalazioni sarebbero arrivate intorno alle 18,15, quando unarmato die ...

Advertising

MirkaDanza : #hoLabitudine di leggere le notizie del giorno prima di cominciare a lavorare, ma stamattina avrei fatto meglio a n… - globalistIT : - alexbintqaboos1 : @DogecoinNorway @nl_dogecoin @hiddin2urleft @Cest_inevitable @DogecoinTweet @YoungCrypto69 @liquidseahorse… - barinewstv : Follia in Norvegia: uomo con arco e frecce uccide cinque persone e poi viene arrestato - Vale97B : RT @FightFo25639606: Un forte abbraccio alle famiglie delle vittime. La follia umana purtroppo a volte è insuperabile... #Norvegia -

Ultime Notizie dalla rete : Follia Norvegia

Dopo aver vissuto la strage di Utoya con diverse vittime, laripiomba nella paura per una ... Non si sanno neanche i motivi delladell'uomo, sebbene nessuna pista sia esclusa, compreso ...Terrore in: un uomo armato con arco e frecce ha ucciso diverse persone e ne ha ferite altre a ... Unnel sud - ovest del Paese, in cui 'diverse persone sono rimaste ferite e ...La Norvegia sprofonda nel terrore e nella paura dopo che un uomo, a chilometri di distanza dalla capitale, uccide diverse persone con arco e frecce. Non si esclude nessuna pista, compresa quella terro ...Il luogo dell'attacco è stato transennato e c'è un grande dispiegamento di forze di polizia e ambulanze Avrebbe agito da solo. Una persona è stata arrestata e la Polizia sembra non cercare nessun altr ...