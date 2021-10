Dungeon Encounters, l'RPG dei veterani di Final Fantasy è ora disponibile (Di giovedì 14 ottobre 2021) Attraverso un comunicato stampa, Square Enix ha annunciato che Dungeon Encounters, il nuovo GdR d'esplorazione di Dungeon in single-player, è ora disponibile in formato digitale per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC (su Steam). Potete risparmiare il 20% su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam fino a fine ottobre. Dungeon Encounters diretto da Ito Hiroyuki, conosciuto per la serie Final Fantasy, e prodotto da Kato Hiroaki di Final Fantasy XII the Zodiac Age, è un nuovo GdR d'esplorazione di Dungeon con un design di gioco molto pulito e diretto. Il design si basa su una filosofia minimalista che permette ai giocatori di concentrarsi sulle divertenti meccaniche di gioco. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Attraverso un comunicato stampa, Square Enix ha annunciato che, il nuovo GdR d'esplorazione diin single-player, è orain formato digitale per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC (su Steam). Potete risparmiare il 20% su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Steam fino a fine ottobre.diretto da Ito Hiroyuki, conosciuto per la serie, e prodotto da Kato Hiroaki diXII the Zodiac Age, è un nuovo GdR d'esplorazione dicon un design di gioco molto pulito e diretto. Il design si basa su una filosofia minimalista che permette ai giocatori di concentrarsi sulle divertenti meccaniche di gioco. Leggi altro...

Advertising

GamesPaladinsIT : Trailer di lancio per Dungeon Encounters, disponibile da oggi per Console e PC - Eurogamer_it : Disponibile ora #DungeonEncounters. - GamingTalker : Dungeon Encounters è ora disponibile, pubblicato il trailer di lancio - AkibaGamers : SQUARE ENIX ha rilasciato il trailer di lancio per DUNGEON ENCOUNTERS, disponibile a partire da oggi su PlayStation… -

Ultime Notizie dalla rete : Dungeon Encounters Zetha Mansion Ep. 03 - gioco di ruolo & Boardgame: Epic Encounters, Tenfold Dungeon 03 dedicato agli amanti del gioco di ruolo e boardgame, con una serie di interessanti novità per rendere ancora più immersiva la vostra esperienza di gioco, da Epic Encounters a Tenfold Dungeon , ...

Dungeon Encounters, il nuovo RPG di Square Enix, è un ritorno al passato Dungeon Encounters è un nuovo gioco di ruolo di Square Enix: è importante chiarire da subito che non si tratta di un titolo basato su una grafica spettacolare, effetti speciali pazzeschi e una trama ...

DUNGEON ENCOUNTERS È ORA DISPONIBILE Senza Linea Dungeon Encounters è ora disponibile, pubblicato il trailer di lancio Il nuovo dungeon crawler di Square Enix è disponibile. Dopo l’inatteso reveal al Square Enix Presents del Tokyo Game Show 2021, Square Enix ha pubblicato oggi su PC, PS4 e Nintendo Switch il dungeon c ...

DUNGEON ENCOUNTERS è disponibile su PS4, Switch e PC, il trailer di lancio SQUARE ENIX ha rilasciato il trailer di lancio per DUNGEON ENCOUNTERS, disponibile a partire da oggi su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

03 dedicato agli amanti del gioco di ruolo e boardgame, con una serie di interessanti novità per rendere ancora più immersiva la vostra esperienza di gioco, da Epica Tenfold, ...è un nuovo gioco di ruolo di Square Enix: è importante chiarire da subito che non si tratta di un titolo basato su una grafica spettacolare, effetti speciali pazzeschi e una trama ...Il nuovo dungeon crawler di Square Enix è disponibile. Dopo l’inatteso reveal al Square Enix Presents del Tokyo Game Show 2021, Square Enix ha pubblicato oggi su PC, PS4 e Nintendo Switch il dungeon c ...SQUARE ENIX ha rilasciato il trailer di lancio per DUNGEON ENCOUNTERS, disponibile a partire da oggi su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.