Covid – Diffida al governo: test a tutti, vaccinati compresi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Secondo la Diffida dell’Ucdl e di cinquanta avvocati, la misura si rende obbligatoria poiché i vaccinati possono contagiare come i non vaccinati, mettendoli a rischio – Il green pass è una misura discriminatoria che non ha alcuna giustificazione sanitaria – Una Diffida al governo è stata inviata dall’avv. Erich Grimaldi, presidente di UCDL, Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà e sottoscritta da altri cinquanta avvocati dell’associazione. L’atto di Diffida ed invito ad adempiere è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri del Lavoro, dell’Interno, della Difesa e dell’Istruzione, nonché a Confindustria, Fincantieri e a tutte le sigle sindacali, per ribadire che il green pass è discriminatorio e non un reale strumento di tutela alla salute pubblica, in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Secondo ladell’Ucdl e di cinquanta avvocati, la misura si rende obbligatoria poiché ipossono contagiare come i non, mettendoli a rischio – Il green pass è una misura discriminatoria che non ha alcuna giustificazione sanitaria – Unaalè stata inviata dall’avv. Erich Grimaldi, presidente di UCDL, Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà e sottoscritta da altri cinquanta avvocati dell’associazione. L’atto died invito ad adempiere è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri del Lavoro, dell’Interno, della Difesa e dell’Istruzione, nonché a Confindustria, Fincantieri e a tutte le sigle sindacali, per ribadire che il green pass è discriminatorio e non un reale strumento di tutela alla salute pubblica, in ...

Advertising

consensoinforma : RT @infosferanews: @GiulioMarini2 @atanor7 @giustoperf @borghi_claudio Esatto io farei una diffida al datore di lavoro chiarendo che in cas… - alex_antony17 : RT @infosferanews: @GiulioMarini2 @atanor7 @giustoperf @borghi_claudio Esatto io farei una diffida al datore di lavoro chiarendo che in cas… - san_masso : RT @infosferanews: @GiulioMarini2 @atanor7 @giustoperf @borghi_claudio Esatto io farei una diffida al datore di lavoro chiarendo che in cas… - PatriziaPiva8 : RT @infosferanews: @GiulioMarini2 @atanor7 @giustoperf @borghi_claudio Esatto io farei una diffida al datore di lavoro chiarendo che in cas… - Chiara58015306 : RT @infosferanews: @GiulioMarini2 @atanor7 @giustoperf @borghi_claudio Esatto io farei una diffida al datore di lavoro chiarendo che in cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Diffida Codacons su scuola caos stipendi precari ...o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID - ... che ha pubblicato sul proprio sito internet il modulo di diffida attraverso il quale tutti i ...

Bologna, università e Green pass: prime sospensioni tra personale e studenti Attraverso l'avvocato Angela Kuntner, il comitato ha inviato una diffida al rettore e al direttore ... in modo del tutto legittimo, non si sono sottoposti al vaccino anti - Covid costringendoli, per ...

Covid - Diffida al governo: test a tutti, vaccinati compresi - RomaDailyNews RomaDailyNews Stipendi supplenti bloccati, scatta la diffida Stipendi scuola, il Codacons fornisce il modulo della diffida contro Miur e Mef per i supplenti ancora in attesa della retribuzione.

Chirurgia sull’orlo del collasso NUORO. L’interrogazione all’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu sulla situazione della Chirurgia dell’ospedale San Francesco è servita soltanto a riportare momentaneamente l’attenzione sul di ...

...o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da- ... che ha pubblicato sul proprio sito internet il modulo diattraverso il quale tutti i ...Attraverso l'avvocato Angela Kuntner, il comitato ha inviato unaal rettore e al direttore ... in modo del tutto legittimo, non si sono sottoposti al vaccino anti -costringendoli, per ...Stipendi scuola, il Codacons fornisce il modulo della diffida contro Miur e Mef per i supplenti ancora in attesa della retribuzione.NUORO. L’interrogazione all’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu sulla situazione della Chirurgia dell’ospedale San Francesco è servita soltanto a riportare momentaneamente l’attenzione sul di ...