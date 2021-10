Coppia di sciatori morta assiderata? Sconvolgente | ecco chi state vedendo | un caso unico al mondo

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “Abbiamo trovato il paio di sci preistorici meglio conservati”, ha annunciato con entusiasmo la squadra di archeologi dei ghiacciai che fa parte del programma ‘Secrets of the Ice'. Gli studiosi ritengono che appartengano a uno sciatore pre-vichingo, dell'Età del Ferro: la scoperta è a suo modo straordinaria perché gli sci sono perfettamente conservati, con tanto di attacchi originali. Il ritrovamento è stato fatto nel sud della Norvegia, più precisamente nel Reinheimen National Park e risalirebbe a oltre tremila anni fa. Tra l'altro la scoperta ha richiesto lunghi anni di ricerca, dato che ladi sci è stata riunita soltanto dopo sette anni: nel 2014 era stato intercettato il primo sci, e da allora era stata costantemente monitorata la zona di ghiaccio, nella speranza che prima o poi il secondo sci saltasse fuori grazie a qualche scioglimento. E così è ...

