Contributi a fondo perduto per i soggetti con ricavi compresi nel 2019 fra 10 e 15 mln - ISTRUZIONI (Di giovedì 14 ottobre 2021) Contributi a fondo perduto per i soggetti con ricavi compresi nel 2019 fra 10 e 15 mln. Da oggi, 14 ottobre, fino al prossimo 13 dicembre è possibile inviare le domande per fruire del contributo “Sostegni”... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 14 ottobre 2021)per iconnelfra 10 e 15 mln. Da oggi, 14 ottobre, fino al prossimo 13 dicembre è possibile inviare le domande per fruire del contributo “Sostegni”...

Advertising

RegLombardia : #PianoLombardia #cultura Regione Lombardia assegna contributi a fondo perduto per valorizzare e rilanciare i luoghi… - infoiteconomia : Contributi a fondo perduto, partite IVA con ricavi tra 10 e 15 milioni: domande entro il 13 dicembre - infoiteconomia : Contributi a fondo perduto del Sostegni e Sostegni Bis, al via la domanda: scarica il pdf - Corriere : Contributi a fondo perduto per imprese e partite Iva, al via la domanda: il modulo e le istruzioni - InfoFiscale : Contributi a fondo perduto, partite IVA con ricavi tra 10 e 15 milioni: domande entro il 13 dicembre -