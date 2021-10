Clermont vs Lille | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilcercherà di continuare i suoi recenti progressi nella classifica della Ligue 1 quando si recherà allo Stade Gabriel-Montpied per affrontare ilsabato 16 ottobre. I campioni in carica sono ora all’ottavo posto, mentre i padroni di casa si trovano al 15esimo posto dopo aver trascorso più di un mese senza vittorie. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Il, appena promosso, è stato il pacchetto a sorpresa delle prime settimane della stagione della Ligue 1 2021-22, vincendo le prime due partite e restando imbattuto nelle prime quattro. Tuttavia, una pesante sconfitta per 4-0 in trasferta contro una squadra che ha vinto tutto il ...