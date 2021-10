Castagne e miele protagonisti | torna la loro festa a Valle di Soffumbergo

(Di giovedì 14 ottobre 2021) ...costo è di 5 euro ad adulto e la preiscrizione è obbligatoria ( info@prolocodi.it ). (Visited 48 times, 48 visits today) Ultime notizie: Il simbolo di Cividale si rifà il look, via al ...

Secondo weekend con la festa delle castagne a Valle di Soffumbergo. Tutto pronto per il secondo weekend (16 e 17 ottobre) della Festa delle castagne e del miele di castagno a Valle di Soffumbergo (Podcirku nella parlata slovena locale) in Comune di Faedis che quest'anno festeggia il suo 40esimo anniversario. "Il primo fine settimana di ...