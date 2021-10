(Di giovedì 14 ottobre 2021) Asoffia molto spesso una brezza incantevole e in cielo ci sono sempre molti aquiloni. Tutti gli anni, sulla spiaggia di Sanur, nel mese di luglio, si tiene l’International Kyte Festival, che riunisce appassionati aquilonisti da tutto l’Asia e anche da altri continenti, impegnati per diversi giorni ad esibire le loro creazioni volteggianti al vento e a sfidarsi in competizioni “aeree” straordinarie. Anche quest’anno gli organizzatori hanno voluto caparbiamente rispettare l’appuntamento, anche se solo pochi appassionati e spettatori, rigorosamente locali, hanno potuto partecipare, tra mascherine e distanziamento, nel vuoto penumatico che ha avvolto “l’Isola degli Dei”. Da quando, ormai più di un anno e mezzo fa, nell’aprile 2020, accadde l’impensabile, e le autorità da un giorno all’altro decisero di chiudere l’aeroporto internazionale Ngurah Rai di Denpasar, la ...

Advertising

ApolloPP14 : RT @HuffPostItalia: Bali riapre ai turisti. Il sud-est asiatico prova a uscire dall'incubo - HuffPostItalia : Bali riapre ai turisti. Il sud-est asiatico prova a uscire dall'incubo - AsiaNewsIT : Bali riapre ai turisti stranieri - romi_andrio : RT @RSInews: Bali riapre al turismo - Si vuole consentire la ripresa del turismo, devastato dopo più di un anno e mezzo dalla chiusura dell… - paoloigna1 : #Bali riapre al #Turismo ma con regole ferree per l'entrata. -

Ultime Notizie dalla rete : Bali riapre

I residenti di Denpasar, capoluogo dell'isola, hanno condiviso i loro dubbi con AsiaNews : 'È vero che il contesto sociale aè favorevole a un ritorno dei turisti, ma penso anche ci vorrà del ...Infatti, i'isola indonesiana diriaprirà al turismo internazionale il 14 ottobre prossimo , ma solo per alcuni Paesi tra cui Cina, Nuova Zelanda e Giappone: lo ha reso noto il ministro degli ...Dopo 18 mesi di isolamento e di crisi, tre false partenze e una seconda ondata mortale, l'Indonesia prova a ripartire dopo Covid ...Si torna a viaggiare per piacere, svago, turismo e spirito di esplorazione. Non più solo per «lavoro, motivi di salute, studio, assoluta urgenza, rientro presso il ...